Probabili formazioni Inter-Salernitana: aggiornamenti

MILANO - Nell'Inter Marcelo Brozovic sarà regolarmente al suo posto. Inzaghi del resto ha capito che a lui non può rinunciare Chi invece contro la Salernitana non giocherà è Perisic: ha svolto solo una parte della seduta: a meno di sorprese spazio per Darmian, con Dimarco alternativa a Bastoni nei tre dietro. In avanti Dzeko e Martinez sono quelli che hanno più chances, ma il Toro è stato provato anche con Correa. La Salernitana dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Mancherà Ribery, in ripresa dopo l’incidente stradale di domenica notte. Rientra Radovanovic e tra i convocati ci sono anche Bonazzoli e Ruggeri. Due le possibili novità di formazione: Mousset e Perotti. L’attaccante francese, che ha dimostrato evidenti progressi, potrebbe dare una mano a Djuric in avanti, mentre Perotti sostituirà Ribery. A centrocampo, Ederson e Radovanovic lottano per una maglia.. Tutto invariato in difesa, con Dragusin e Fazio centrali, Mazzocchi e Ranieri sulle corsie esterne.