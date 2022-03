Cambiasso: “Inter a Liverpool? Non esiste niente di impossibile”

Una missione quasi impossibile. È quella che aspetta l'Inter martedì ad Anfield Road contro il Liverpool, dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro. Per passare il turno, Dzeko e compagni dovrebbero farne almeno tre di reti, senza subirne. Insomma, per i quarti di Champions League serve una vera e propria impresa. Esteban Cambiasso, ex calciatore dell'Inter degli anni d'oro (ha militato in nerazzurro dal 2004 al 2014), su Sky Sport ha provato a dettare la ricetta per sperare, per provarci fino all'ultimo.