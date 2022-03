Klopp: "Qualificazione meritata. L'Inter? Un Leeds con più qualità"

Serata tutt'altro che semplice per Jürgen Klopp quella del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. Prima la segnalazione all'arbitro Lahoz del malore di un tifoso nella Kop, che ha portato alla sospensione del match per quasi quattro minuti in avvio di gara, poi la sofferenza per una qualificazione sofferta fino alla fine e portata in salvo nonostante la sconfitta per 1-0.

Klopp fa i complimenti all'Inter: "Sapevo sarebbe stato difficile qualificarsi" Così al termine degli intensissimi 95 minuti di Anfield il tecnico tedesco si presenta con il volto tirato, lo stesso con il quale dopo il triplice fischio dell'arbitro ha stretto la mano a Simone Inzaghi e applaudito i propri tifosi, come sempre calorosi anche nelle difficoltà. In conferenza stampa Klopp ha elogiato l'Inter, esprimendo un curioso parallelo per esprimere le qualità della squadra di Inzaghi: “Non sono felice di avere perso, ma fin dal momento del sorteggio sapevo che sarebbe stato difficile qualificarsi. Stasera abbiamo sofferto, non abbiamo pressato come piace a me, abbiamo preso un gol evitabile e abbiamo perso troppi palloni, ma penso che abbiamo meritato di passare il turno. L’Inter gioca come il Leeds di Bielsa, ma con più qualità”.