Milan, alla ripresa personalizzato per Giroud e Ibrahimovic

Il Milan torna ad allenarsi a Milanello dopo il lunedì di riposo concesso da Stefano Pioli . I rossoneri, reduci dall'importante vittoria del Diego Armando Maradona di Napoli nell'ultimo turno di Serie A, sono tornati sul campo per preparare la prossima gara contro l' Empoli , in programma sabato alle 20:45 a San Siro. Dopo la seduta mattutina, Pioli ha ricevuto buone notizie in merito alle condizioni degli infortunati e di chi aveva già programmato di fare lavoro differenziato.

Milan, lavoro su passaggi e possesso palla

Dopo l'attivazione muscolare svolta in palestra, il gruppo del Milan si è spostato sul campo per la fase di riscaldamento, prima di concentrarsi sul lavoro tecnico. Gli uomini di Pioli si sono dedicati inizialmente ai passaggi e alla conduzione della palla in velocità, per poi passare agli esercizi sul possesso e sulla finalizzazione, fino a concludere con la consueta partitella. I rossoneri torneranno ad allenarsi a Milanello domani mattina.

Milan, le condizioni di Giroud, Ibrahimovic e Romagnoli

Dopo le fatiche del Maradona, la squadra di Pioli è quindi tornata ad allenarsi a Milanello. Buone notizie sul fronte infortunati, con Romagnoli che sembra essere ormai sulla via del recupero. Il difensore oggi ha svolto un lavoro differenziato e dovrebbe presto tornare in gruppo. Seduta personalizzata anche per Ibrahimovic e Giroud. Entrambi gli attaccanti avevano accusato un fastidio nell'ultima gara di campionato, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni e dovrebbero essere regolarmente a disposizione per la prossima gara di campionato. Per la sfida con l'Empoli, Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez, squalificato per un turno dal giudice sportivo.