Milan, Pioli: "Scudetto? Inter favorita, spiace ci siano ancora recuperi da giocare"

Il Milan si conferma implacabile con le grandi e un mese esatto dopo il derby vinto "in casa" dell'Inter centra un'altra pesantissima vittoria in trasferta in uno scontro diretto, sul campo del Napoli. Decisivo ancora Olivier Giroud, autore dell'unico gol del match in avvio di ripresa.

Il Milan passa a Napoli, la gioia di Pioli Ai microfoni di 'Dazn' nel post-partita Stefano Pioli ha però elogiato tutta la squadra: "Sono tre punti importanti, abbiamo battuto una squdara forte che ci ha messo in difficoltà, ma i ragazzi hanno lottato, sono voluti stare in partita e penso abbiamo vinto con merito".

Pioli: "Inter favorita, aspettiamo il recupero di Bologna..." Il tecnico emiliano ha poi analizzato la partita e dribblato il tema scudetto, lanciando anche una frecciata sul tema-recuperi con l'Inter attesa dal match non giocato a Bologna il 6 gennaio..: "E' stata partita difficile, il Napoli gioca bene con i centrocampisti, abbiamo cercato di essere aggressivi e siamo stati bravi anche negli uno contro uno. Siamo stati dentro la partita fino alla fine, soffrendo come giusto e inevitabile che fosse. Abbiamo fatto un'ottima prestazione in fase di non possesso palla. Abbiamo vinto uno scontro diretto, ma non possiamo fermarci. Il nostro obiettivo è fare più punti dell'anno scorso e adesso siamo solo a +1... Quindi c'è ancora tanto da fare. La favorita per lo scudetto è l'Inter che potenzialmente è ancora prima".