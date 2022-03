L'Inter e un compleanno speciale: 114 anni attraverso 16 miti

È un compleanno dolce amaro per l’Inter, che il 9 marzo festeggia il 114° anniversario dalla propria fondazione. All’indomani del vano, seppur prestigioso, successo di Liverpool, che non è bastato ai nerazzurri per avanzare ai quarti di Champions League, sul sito ufficiale del club è stata pubblicata una lunga nota che ripercorre in modo originale la lunga e vincente storia della Beneamata.

"Il 9 marzo 1908 è la notte che ha definito la nostra storia" "L'amore per i colori, la passione, i sogni, le gioie e le delusioni: ci sono tante cose, dentro il cuore dei tifosi - si legge nell'incipit della nota - Ma ce ne sono alcune che segnano, indissolubilmente, la vita di tutti noi interisti. Sono i momenti della storia del nostro Club. Sono le vittorie, i gol più belli, quelli insperati (...) Dal 9 marzo 1908, la notte che ha definito la nostra storia e i nostri valori, il nerazzurro ha caratterizzato le nostre vite. E lo ha fatto attraverso persone come noi: giovani ragazzi partiti con un sogno nel cassetto e pian piano capaci di emozionare con un pallone tra i piedi, di sudare con addosso la maglia nerazzurra, di portare l'Inter in trionfo”.

Il compleanno di un club... Internazionale Dopo la doverosa celebrazione, il messaggio di “auto auguri” dell’Inter prosegue sottolineando la modernità del club dopo la riflessione d'obbiligo sulle origini del nome: “Sono più di mille i calciatori e le calciatrici che hanno vestito i nostri colori, più di 50 le nazioni rappresentante dai fratelli e dalle sorelle del mondo che rendono la famiglia nerazzurra internazionale e unica allo stesso tempo. Il mondo Inter ha 114 anni di storia ma è sempre modernissimo".