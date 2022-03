"Barcellona, se sfuma Haaland torna l'idea Lautaro"

Stando a quanto riportato da Sport, il Barcellona starebbe cercando con insistenza un nuovo attaccante a partire dalla stagione 2022/2023. In cima alla lista dei desideri ci sarebbe Erling Haaland, giovane fuoriclasse in forza al Borussia Dortmund. Il norvegese sarebbe entusiasta del progetto blaugrana, ma diverse fonti vicine al giocatore riportano che il Manchester City di Guardiola potrebbe avere la meglio nella corsa al giocatore. Dunque, la squadra di Xavi starebbe pensando a nuove idee per l'attacco, nel caso in cui l'affare dovesse sfumare. Tra i diversi nomi che circolano, come Lewandowski e Isak, ci sarebbe anche Lautaro Martinez. I blaugrana avevano già provato ad acquistarlo in diverse occasioni, ma le esigenze economiche dell'Inter hanno reso impossibile l'accordo. Secondo il quotidiano spagnolo, il Barça potrebbe riprendere i contatti con il calciatore argentino. Nonostante abbia attraversato un lungo periodo di digiuno dal gol, i suoi numeri sono ancora buoni e il 'Toro' sembra essersi ripreso, dopo la tripletta alla Salernitana in Serie A e lo spettacolare gol nella vittoria dei nerazzurri ad Anfield contro il Liverpool, che non è però bastato alla squadra di Inzaghi per accedere ai quarti di finale di Champions League.