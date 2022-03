Serie A, dell'Inter la media-spettatori più alta della stagione

La Serie A 2021-2022 si appresta a vivere la volata conclusiva, appassionante tanto in testa quanto in coda, con una speranza. Quella che le partite tornino a giocarsi in stadi pieni, con il 100% della capienza utilizzabile. In tal senso si aspettano notizie dal Governo e dal Cts, che dopo la sosta di fine marzo per gli impegni delle nazionali potrebbero dare il via libera al ritorno alla normalità e a quel 100% che in Italia è ormai sconosciuto dai tempi antecedenti allo scoppio della pandemia di Coronavirus.

Serie A, attesa per l'aumento della capienza Determinante sarà il monitoraggio sul numero dei contagi, in netta diminuzione nelle ultime settimane, ma nell’attesa è ugualmente possibile stilare un primo bilancio sulla media-spettatori della Serie A in una stagione nella quale si è oscillati tra il 50% della capienza, deciso tra gennaio e febbraio in coincidenza con la recrudescenza dei contagi, e l’apertura al 75% tra febbraio e marzo. Dal 2015 la tifoseria dell'Inter è la più "fedele" della Serie A A comandare la classifica delle tifoserie più “fedeli” è sempre quella dell’Inter. I sostenitori nerazzurri si avviano a chiudere al primo posto questa speciale classifica per il settimo anno consecutivo. Secondo i dati riportati da 'Transfermarkt', a poco più di due mesi dalla fine della stagione San Siro ha avuto una media di 37.333 spettatori durante le gare casalinghe dell’Inter, neppure di molto inferiore ai 41.558 della stagione 2019-2020, la prima ad essere stata condizionata dalla pandemia, seppur solo parzialmente, da febbraio in avanti.