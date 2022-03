Bologna-Inter: slitta il recupero, la data del ricorso nerazzurro

L'eventuale recupero di Bologna-Inter non avverrà prima di fine aprile o inizio maggio. Il club nerazzurro ha intenzione di ricorrere contro la sentenza della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, che lo scorso febbraio aveva respinto la richiesta del club milanese di 3-0 a tavolino in merito al match dello scorso 6 gennaio non disputato al Dall'Ara.