Inter, grigliata di squadra prima della Fiorentina

L' Inter lancia un chiaro messaggio di unione. Dopo l'allenamento mattutino in vista del prossimo turno di campionato contro la Fiorentina , i nerazzurri hanno organizzato una grigliata di gruppo ad Appiano Gentile, per ritrovare la giusta serenità che è sembrata mancare nelle ultime partite.

Inter, il messaggio sui social: "Il gruppo è la cosa più importante"

Con un messaggio pubblicato sull'account ufficiale Twitter, l'Inter ha sottolineato che: "Il gruppo è la cosa più importante", allegando le foto dei calciatori sorridenti. Dopo l'assenza nella giornata di ieri a causa di un attacco influenzale, si è rivisto Arturo Vidal. Sembra quindi non aver lasciato particolari strascichi l'intervista rilasciata dal cileno, in cui ha lasciato intendere che la sua avventura in nerazzurro sembra essere vicina al capolinea.

Inter, ottimismo per Brozovic

Alla grigliata hanno partecipato anche Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, i quali non si sono allenati in gruppo. Se il difensore olandese salterà la Fiorentina e la nazionale, per il croato sembra esserci ottimismo. Brozovic continua il lavoro mirato per recuperare dal problema al polpaccio, con Simone Inzaghi che spera di poterlo convocare per la gara di San Siro in programma sabato.