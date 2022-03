Inter, è ufficiale: anche Vecino positivo al Covid

Inter: dopo Lautaro, anche Vecino ha il coronavirus

Ieri Vecino si era allenato normalmente con la squadra, ma un tampone rapido successivamente aveva segnalato la positività. Il giocatore si era quindi sottoposto a un molecolare per escludere potesse trattarsi di un falso positivo. La Nazionale dell'Uruguay, prima di confermare ufficialmente la notizia con un tweet, l'aveva anticipata all'Inter.

Per la squadra nerazzurra è il secondo episodio di covid in pochi giorni: il primo era stato l'argentino Lautaro Martinez, che non era quindi partito per la convocazioni della Nazionale. Sono stati effettuati tamponi anche sui giocatori rimasti alla Pinetina, ma non sono stati riscontrati al momento altri casi di positività. Naturalmente, l'allarme è massimo essendoci alla ripresa il confronto con la Juve all'Allianz Stadium. Una partita fondamentale per non dire definitivamente addio ai sogni scudetto per la squadra di Simone Inzaghi.