Olanda, Van Gaal positivo al Covid

L'incubo Covid torna prepotente a mietere "vittime". I casi continuano a salire e anche nel mondo del calcio si sono registrati negli ultimi giorni diverse positività: da Locatelli a Brekalo passando per Lautaro Martinez e Pepe. L'ultimo in ordine di tempo a contrarre il Coronavirus, però, è stato il Ct dell'Olanda Louis van Gaal, ora in isolamento secondo quanto riporta la federazione nel proprio comunicato ufficiale. Il 70enne tecnico ex Ajax, Barcellona, Bayer Monaco e Manchester United, tra le altre, salterà le amichevoli che la nazionale Oranje disputerà alla Johan Cruyff Arena contro Danimarca (sabato) e Germania (martedì prossimo). A prendere il suo posto saranno i vice allenatori Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek.