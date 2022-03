Danimarca, Eriksen capitano contro la Serbia

Dal ritorno in campo, e nella sua amata Premier League, al ritorno in nazionale, fino alla promozione a capitano della Danimarca per una notte, per volere del gruppo. La serie di emozioni che sta vivendo Christian Eriksen a meno di dieci mesi dall’ arresto cardiaco subito durante Euro 2020 non finisce più e si arricchirà martedì sera del più iconico e atteso degli eventi possibili.

In occasione dell'amichevole di martedì 29 marzo contro la Serbia l’ex interista tornerà infatti al Parken di Copenaghen , ovvero proprio lo stadio dove l’attuale fantasista del Brentford subì il malore che stava per costargli la vita lo scorso 12 giugno durante la partita contro la Finlandia.

Danimarca-Serbia, Eriksen capitano

Nella gara contro la Serbia Eriksen indosserà la fascia da capitano della Danimarca, per decisione dei compagni di squadra, di concerto con il ct Hjulmand. L’idea, come dichiarato dallo stesso commissario tecnico, è partita da Kasper Schmeichel, capitano in assenza dell’infortunato Simon Kjaer.

"Tornare a Copenaghen sarà emozionante"

Eriksen, tornato a giocare grazie a un defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato dopo il malore, era tornato a indossare la maglia della nazionale in occasione dell’amichevole di Amsterdam contro l’Olanda, trovando il gol meno di due minuti dopo il suo ingresso in campo. "Sarà qualcosa di molto speciale perché non sono più stato al Parken da quando è successo - ha dichiarato il giocatore - Non vedo l'ora di tornare al Parken e di tornare a essere un giocatore di calcio".