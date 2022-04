Dal Verona al Verona: in casa Inter scocca di nuovo l'ora di Correa

Portato a casa il bottino pieno dall’Allianz Stadium Simone Inzaghi ha subito iniziato a pensare alla partita contro il Verona in programma sabato alle 19 a San Siro. La squadra di Tudor sarà un avversario molto ostico, da affrontare appunto senza Lautaro, ammonito per il fallo su Locatelli dopo meno di due minuti del derby d’Italia. In tal senso il tecnico nerazzurro sembra avere già le idee chiare: nel gioco delle coppie dell’attacco dell’Inter, infatti, questa volta la titolarità toccherà a Joaquin Correa e non ad Alexis Sanchez .

Joaquin Correa e una stagione a due facce

Il Tucu non gioca una partita da titolare in campionato dal 4 dicembre in casa della Roma, una delle migliori prestazioni dei campioni d’Italia nell’intera stagione. Fino a quel momento l’ex Lazio era stato schierato spesso e volentieri da titolare da Inzaghi, poi da dicembre all’argentino non ne è andata più dritta una, tra infortuni, l'ultimo a gennaio in Coppa Italia, e calo di rendimento. Ora una nuova occasione, peraltro al cospetto dell’avversario che segnò il debutto da sogno con la maglia dell’Inter per Correa, al quale il 27 agosto bastarono 16 minuti per segnare due reti all’Hellas allora allenato da Di Francesco e firmare il 3-1 che coincise con la prima vittoria esterna della stagione dell’Inter.