Inter, De Vrij si ferma ancora: Inzaghi trema in vista del ciclo di ferro

Ancora un infortunio, il terzo della stagione, per Stefan De Vrij. La quarta annata da giocatore dell’Inter per il difensore olandese si sta trasformando in una corsa ad ostacoli a causa dei ripetuti guai fisici in cui è incappato l’ex laziale, costretto a uscire dal campo anzitempo anche contro il Verona.

Calvario De Vrij: contro il Verona il terzo infortunio della stagione Dopo un’assenza di un mese esatto seguita all'infortunio al polpaccio rimediato a Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions League, De Vrij aveva fatto il proprio ritorno tra i convocati in occasione della partita contro la Juventus, alla quale però il numero 6 nerazzurro aveva assistito dalla panchina. Rilanciato dal primo minuto contro l’Hellas in una difesa comunque inedita con Dimarco schierato al posto di Bastoni a sinistra, l’olandese ha dovuto alzare bandiera bianca al termine del primo tempo, proprio come era successo ad Anfield, incappando così nel terzo infortunio dell'annata dopo l'affaticamento muscolare che a novembre lo aveva tenuto fuori per due settimane.

Inter, a La Spezia inizia il ciclo di ferro: cinque partite in 16 giorni Al suo posto è entrato ancora D’Ambrosio e in attesa che vengano effettuati gli esami strumentali del caso Simone Inzaghi non ha potuto nascondere la propria preoccupazione parlando dell’accaduto al termine della gara contro l’Hellas: “Speriamo non sia nulla, Stefan per noi è un giocatore molto importante” le parole di Inzaghi, che ben conosce le qualità di De Vrij. Al netto dell’esito degli esami, comunque, il tecnico piacentino potrebbe decidere di non rischiare risparmiando all’olandese la trasferta del venerdì di Pasqua a La Spezia, prima partita di un ciclo di fuoco che vedrà l’Inter disputare quattro gare di campionato in 16 giorni, compreso il recupero di Bologna, inframmezzate dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.