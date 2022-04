Inter: Dimarco, Calhanoglu e il segreto sulle punizioni

Federico Dimarco è stato una delle rivelazioni dell’Inter della prima parte di stagione. Tornato dopo il fortunato biennio in prestito al Verona l’esterno sinistro, prodotto del vivaio nerazzurro, ha poi vissuto un evidente flessione nel rendimento in coincidenza dei primi segnali di crisi della squadra, per poi perdere anche quota nelle gerarchie di Inzaghi.

Inter, Dimarco riabbraccia i tifosi: "Tutto un altro calcio" Proprio nella gara contro l’Hellas, però, il tecnico piacentino ha rilanciato Dimarco da titolare, a sorpresa come terzo centrale di sinistra al posto di Alessandro Bastoni, tenuto inizialmente a riposo. L’ex Parma è stato tra i più brillanti nei 66 minuti in cui è rimasto in campo, prima della sostituzione con lo stesso Bastoni. "Io sono a disposizione del mister - le parole di Dimarco a 'Dazn' a fine partita - L'importante è essere compatti e concentrati come successo oggi. Era brutto giocare con lo stadio vuoto: ora che hai 70mila persone che ti spingono è un'altra cosa".