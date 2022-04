Brozovic, parole da leader: "Non si possono subire gol così"

Mancava giusto la sua firma come marcatore nel campionato da top player assoluto di Marcelo Brozovic. Il regista croato è il vero indispensabile per l’Inter di Simone Inzaghi, come e più rispetto a come lo è stato nella gestione di Antonio Conte. La “resurrezione” della squadra successiva al ritorno del numero 77, assente nelle peggiori partite della stagione dei campioni d’Italia, contro Sassuolo, Torino e Fiorentina, sta lì a dimostrarlo.

Brozovic scuote l'Inter: "Gols ubito? Serve più concentrazione" Contro Juve, Verona e Spezia l’Inter è parsa trasformata a livello di fluidità di manovra, di soluzioni di gioco e anche di personalità. La stessa che Brozovic, tornato al gol in campionato dopo quasi un anno (12 maggio 2021 contro la Roma) ha espresso anche a parole nel post partita ai microfoni di 'Dazn', soffermandosi quasi più su ciò che non ha funzionato, ovvero il gol subito nel finale che ha riaperto la gara prima del sigillo di Sanchez, che sulla prestazione complessiva: “Abbiamo vinto una partita molto importante. Siamo tutti contenti, dobbiamo continuare così, ma non può succedere che prendiamo un gol del genere. Dobbiamo stare sempre concentrati".