Inter, gioia Lautaro: "Ora altre sei partite così. I gol sono per i miei genitori"

Quattro mesi dopo l'ultima doppietta, segnata in campionato contro il Cagliari, Lautaro Martinez torna a timbrare per due volte e sceglie l'occasione migliore, il derby di ritorno di Coppa Italia, vinto 3-0 dall' Inter .

Inter, 'Toro' show e testa bassa: "Ora il campionato"

Il Toro sale a 17 reti stagionali con una doppietta "chirurgica", in avvio di primo tempo e sul finire dello stesso, proprio nel momento migliore del Milan. Dopo lo sfogo polemico successivo alla vittoria contro lo Spezia, l'argentino non nasconde la gioia ai microfoni di SportMediaset subito dopo il fischio finale: "Sono contento perché giocheremo un'altra finale. Lavoriamo per portare l’inter in alto, per fare la gente contenta. Adesso recuperiamo e guardiamo avanti. Mancano sei partite difficili come lo era quella di oggi".