Lautaro si sfoga: "Non ascolto ciò che si dice fuori dal campo"

Lautaro Martinez, gol e polemica a La Spezia

L’argentino si è fatto trovare pronto dopo essere stato chiamato in causa da Inzaghi e nelle dichiarazioni post-partita ai microfoni di Inter Tv non ha risparmiato qualche frecciata ai media per le critiche ricevute a causa del calo di rendimento accusato nelle ultime settimane: “Abbiamo preparato bene la partita e portato a casa tre punti pesanti. Io sono sempre stato tranquillo, lavoro per la squadra e per dare una mano ai compagni: sono concentrato sul mio lavoro: tutto quello di cui sia parla fuori non lo ascolto. Penso alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all’Inter per cui devo dare sempre il massimo. Il cammino è ancora lungo, ma siamo padroni del proprio destino”.