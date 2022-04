Inter-Roma: Caicedo fuori per gastroenterite

Assenza dell'ultimo momento nell' Inter di Inzaghi che si appresta ad affrontare la Roma a San Siro. I nerazzurri dovranno infatti fare a meno di Felipe Caicedo , ex Lazio , colpito nella giornata di oggi da una sindrome gastrointestinale. Per il giocatore, visti i suoi trascorsi biancoazzurri, sarebbe stato una sorta di derby contro i giallorossi di Josè Mourinho . Anche se difficilmente lo avremmo visto in campo.

Caicedo: una sola presenza da titolare con Inzaghi

L'attaccante dell'Ecuador ha giocato solo una volta da titolare quest'anno con Inzaghi, entramdo in campo altre dieci volte ma per scampoli di tempo. Ha infatti giocato solo 335 minuti in tutto. Nella sua stagione in nerazzurro, ci sono poi all'attivo un gol e due assist. Insomma, un rendimento molto diverso da quello avuto con la Lazio, dove spesso ha tolto le castagne dal fuoco a Inzaghi entrando dalla panchina e segnando negli ultimi minuti gol decisivi. Questa volta a escluderlo completamente dall'incontro è stata però la gastroenterite.