Inter, si fermano Bastoni e Handanovic: a Bologna tocca a Radu

Giocare la partita più importante della carriera, che può anche essere la più importante per la propria squadra, che è pure quella in cui si è cresciuti, a 24 anni, con alle spalle una cinquantina di presenze in Serie A. Questo il destino che attende Ionut Radu , titolare a sorpresa e per necessità nel recupero della prima di ritorno tra Bologna e Inter .

La vigilia del match del “Dall’Ara” infatti è stata piuttosto movimentata per Simone Inzaghi, costretto a fare a meno in extremis di Samir Handanovic e di Alessandro Bastoni a causa di problemi fisici. Le condizioni del portiere e del difensore non preoccupano in vista della gara di domenica a Udine, che vedrà i nerazzurri affrontare una squadra in gran forma dopo la goleada in casa della Fiorentina .

Inter, le condizioni di Handanovic in vista dell'Udinese

Handanovic si è fermata per una contrattura al muscolo obliquo esterno dell'addome, ma dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi per Udine, così come Bastoni, che non è stato rischiato a causa di un leggero affaticamento. Le loro situazioni verranno comunque rivalutate nella giornata di giovedì, ma Inzaghi non ha voluto correre alcun rischio in vista delle ultime giornate di campionato. L'ultima assenza di Handanovic per infortunio in campionato risaliva al febbraio 2020, quando lo sloveno si infortunò al mignolo di una mano e fu costretto a saltare tre partite, tra le quali il derby contro il Milan vinto poi in rimonta per 4-2 dalla squadra di Antonio Conte.

La grande chance di Ionut Radu

Al posto di Bastoni giocherà Dimarco, mentre tra i pali andrà appunto Radu, che ha finora disputato in carriera appena quattro partite con l’Inter, ma solo due da titolare, quella di quest’anno in Coppa Italia contro l’Empoli e quella dello scorso campionato contro la Roma, con lo scudetto già conquistato dalla squadra di Conte. Per il portiere rumeno anche spiccioli di gara contro il Sassuolo al debutto in A nel 2016 e un tempo nello scorso campionato nella gara della festa-scudetto contro la Sampdoria. Per Radu, titolare in A per una stagione e mezzo con il Genoa tra il 2018 e il gennaio 2020, sarà quindi il vero “debutto” con la maglia nerazzurra, pochi giorni dopo l’annuncio del proprio agente della separazione al termine della stagione.