Inter, Perisic va veloce: è meglio di Maicon

L' Inter celebra Ivan Perisic , che ieri a Udine ha disputato la 250esima partita con la maglia nerazzurra . Una ricorrenza festeggiata al meglio, con la rete dell'1-0 di testa, una delle specialità del croato, classe 1989. E' all'Inter dal 2015, dopo aver militato nel Wolfsburg e da due anni ha cambiato ruolo: dopo aver fatto per anni l'esterno offensivo, infatti, Antonio Conte lo ha trasformato in esterno di centrocampo in una linea di cinque. Simone Inzaghi lo ha ereditato così e ha deciso di non cambiare le sue attitudini. Il giocatore, infatti, ha ormai imparato a coprire tutta la fascia.

Perisic: 36 assist, è il migliore dell'Inter dal 2007-2008

Da esterno d'attacco, Perisic ha segnato per due anni di fila 11 reti. Ma pur cambiando ruolo, non ha smesso di segnare e, soprattutto, di fornire assist. Quest'anno, infatti, è a quota 7 gol segnati e 8 assist effettuati. È il giocatore dell'Inter con il maggior numero di assist serviti dal 2007-2008, meglio di un calciatore come il brasiliano Maicon, fermo a 35. Nelle 250 presenze in maglia nerazzurra, ha fatto 52 gol, 19 di destro (il piede naturale), 22 di sinistro e 11 di testa. È l'unico calciatore di serie A ad aver un segnato un rigore di destro e uno di sinistro. Se l'Inter è ancora in lotta per lo scudetto, buona parte del merito è suo, che aveva segnato anche a Bologna prima della rimonta rossoblù.