Inter in ansia per Barella, Inzaghi: "Solo una contusione"

Tre punti d’oro, ma anche la preoccupazione per l’infortunio di Nicolò Barella. In casa Inter vincere a Udine era vitale per tenere in vita il testa a testa scudetto con il Milan e quindi la speranza di confermarsi campioni d’Italia per sfoggiare la seconda stella sulle maglie nella prossima stagione, ma la notte della Dacia Arena ha portato anche una brutta notizia per Simone Inzaghi. O comunque un forte spavento.

Inter, guaio al ginocchio per Barella a Udine Il centrocampista della Nazionale è infatti uscito all’ultimo minuto prima della fase di recupero, con l’Udinese proiettata in avanti per cercare il pareggio dopo la rete di Pussetto che aveva riaperto la partita. Inzaghi, che aveva già richiamato in panchina Perisic per mandare in campo Matias Vecino, ha dovuto modificare il cambio in corsa sostituendo un Barella visibilmente sofferente al ginocchio destro.