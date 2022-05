Inzaghi: "Traditi dalla foga, ma l'Inter c'è sempre. Ora la Coppa Italia"

Trenta minuti da incubo, nei quali Simone Inzaghi e tutta l'Inter hanno visto spegnersi il sogno di lottare fino alla fine per lo scudetto, e altri sessanta per dimostrare che i campioni d'Italia in carica non hanno alcuna intenzione di abdicare o comunque di arrendersi prima della linea del traguardo.

L'Inter ribalta l'Empoli e mette pressione sul Milan L'anticipo della terzultima giornata contro l'Empoli non è stato certo l'avvicinamento più morbido possibile alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì all'Olimpico contro la Juventus, ma il 4-2 finale dà ai nerazzurri tanto morale anche in vista della sfida che può valere il secondo trofeo della stagione, oltre che sancire il sorpasso momentaneo in classifica al Milan, staccato di un punto in attesa della gara di domenica contro il Verona.

Inzaghi "perdona" l'Inter: "Due gol presi per troppa foga" Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di 'Dazn' la doppia versione dell'Inter, paralizzata, ma anche sfortunata, nel primo tempo, quanto determinata nel resto del match per ribaltare la situazione già nel primo tempo, con i due gol del momentaneo pareggio fondamentali anche sul piano psicologico: "A fine partita ho fatto i complimenti alla squadra perché i ragazzi se li sono meritati. Nei primi 25 minuti il nostro unico difetto è stato quello di avere troppa foga, volevamo sbloccarla subito e contro l'Empoli che è una squadra che attacca e gioca bene ce la siamo complicata. Una squadra come la nostra non può prendere due gol così, ma penso comunque che la vittoria sia meritata, abbiamo fatto oltre trenta tiri contro quattro. Adesso ricarichiamo le batterie in vista della partita di mercoledì che è importantissima".