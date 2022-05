Finale Coppa Italia Juve-Inter: il programma delle conferenze degli allenatori

L’attesa per la finale di Coppa Italia sta per finire. Collocata nel pieno della volata scudetto, la sfida tra Juventus e Inter, fissata per l’11 maggio all’Olimpico di Roma, vedrà nerazzurri e bianconeri di fronte in una gara secca che mette in palio un titolo per la seconda volta in stagione dopo la Supercoppa Italiana del 12 gennaio scorso, vinta 2-1 dall’Inter con un gol di Alexis Sanchez all’ultimo minuto dei tempi supplementari.