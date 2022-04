Finale Coppa Italia Juve-Inter: biglietti in vendita dal 2 maggio, modalità e tempistiche

A meno di due settimane dalla finale di Coppa Italia 2021-’22, in programma l’11 maggio alle ore 21 all’Olimpico di Roma tra Juventus e Inter, la Lega Serie A ha comunicato tempistiche, modalità di vendita e prezzi dei biglietti, oltre che la suddivisione dei settori dello stadio per le due tifoserie, in vista della partitissima che metterà in palio il secondo trofeo della stagione, a 11 giorni dall’ultima giornata di campionato.

Coppa Italia, i settori assegnati ai tifosi di Juve e Inter Ai tifosi della Juventus sono stati riservati i biglietti della Curva Sud, quella abitualmente occupata dai sostenitori della Roma durante le partite di campionato, ma anche Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. I supporters dell’Inter stazioneranno invece dalla parte opposta e potranno quindi acquistare biglietti dei settori Curva Nord, i Distinti Nord, la Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

Finale Coppa Italia Juve-Inter, i prezzi dei biglietti Informando che i titoli di accesso sono nominali e non cedibili, la Lega Serie A ha illustrato anche la gamma dei prezzi dei tagliandi. Si parte dai 35 euro delle due curve ai 50 euro del settore Distinti. Un biglietto in Tribuna Tevere costerà invece 135 euro, mentre per assistere alla partita dalla Monte Mario il prezzo da pagare sarà di 190 euro. I bambini di età inferiore ai 6 anni potranno entrare gratuitamente, senza diritto di posto.