Juve-Inter, Inzaghi e il dubbio Bastoni: il difensore vuole esserci

Isolarsi da una corsa allo scudetto che si è fatta sempre più complicata e pensare solo a mettere in bacheca il secondo titolo stagionale. A parole la “missione” che attende l’Inter in vista della finale di Coppa Italia 2021-’22 contro la Juventus è facile, ma nella pratica a Simone Inzaghi è chiamato ad un intenso lavoro psicologico sul gruppo a ormai meno di due settimane dalla fine di una stagione che per i campioni d'Italia in carica rischia di concludersi con più di qualche rimpianto.

Inter tra la caccia al Milan e l'obiettivo Coppa Italia Nella mente di tifosi e giocatori dell'Inter è ancora ben vivo il ricordo della serataccia di Bologna che potrebbe aver vanificato nove, lunghi mesi vissuti stabilmente tra primo e secondo posto e peraltro proprio alla gara del “Dall’Ara” è legato anche il ricordo dell’infortunio di Alessandro Bastoni, fermatosi per un problema al polpaccio alla vigilia della gara persa contro la formazione rossoblù e non ancora tornato in campo.

Juve-Inter, Bastoni pronto a stringere i denti A due giorni dalla finale di Coppa Italia, però, le speranze di Inzaghi di recuperare il difensore della Nazionale sono in risalita. Dopo l’ottimismo del weekend sarà decisivo l’allenamento di lunedì, il penultimo prima della partenza per Roma. Le condizioni dell’ex Parma e Atalanta non sono ottimali e qualora non si trattasse di una finale nessuno, a partire dal giocatore stesso, vorrebbe rischiare, ma l’importanza della partita e la delicatezza del momento potrebbe spingere lo stesso Bastoni ad accettare il rischio calcolato di giocare sopra un fastidio muscolare.