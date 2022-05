Chiellini "nomina" Bastoni proprio erede: il ringraziamento social del difensore dell'Inter

Meno di una settimana dopo l’infuocata finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter a unire le due grandi rivali del calcio italiano ci ha pensato… la nazionale italiana, nel nome del presente e del futuro della difesa azzurra: Giorgio Chiellini e Alessandro Bastoni.

Chiellini "elegge" Bastoni come proprio erede Al termine della partita contro la Lazio, l’ultima giocata in casa dal difensore livornese con la maglia della Juventus, preceduta e seguita da lunghi festeggiamenti da parte di tifosi e compagni, tra le tante domande alle quali ha dovuto rispondere Chiellini c’è stata anche quella riguardante il nome del proprio erede in maglia azzurra, che lo storico numero 3 della Juve indosserà per la 117ª e ultima volta il 1° giugno nella sfida di Wembley contro l’Argentina tra le nazionali campione d’Europa e campione del Sud America: “Bastoni ha caratteristiche diverse, ma con lui l'Italia può dormire sonni tranquilli. Il suo nome verrà ricordato a lungo" ha dichiarato Chiellini.

Bastoni, ringraziamento social a Giorgio Chiellini Un endorsement in piena regola che il centrale dell’Inter, di 15 anni più giovane rispetto a Chiellini e destinato a raccogliere nell’Italia l’eredità del capitano uscente della Juve, non ha potuto che apprezzare. Ecco allora una Story Instagram a tema pubblicata da Bastoni, che ha taggato l’amico-collega in un post contenente una doppia foto dei due, la citazione delle parole di Chiellini, una corona, omaggio dovuto al “re” della difesa avviato verso l’addio all’azzurro, e un cuoricino di ringraziamento.