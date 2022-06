Inter, Lukaku scalpita: sa già come può tornare il Re di Milano

MILANO - Il conto alla rovescia è iniziato e adesso mancano solo una manciata di ore allo sbarco di Romelu Lukaku all'Inter. Il giorno dell'inizio della seconda avventura nerazzurra del belga dovrebbe essere martedì sera o mercoledì presto, con le visite mediche già fissate per mercoledì. Soluzione preferita dal club che non voleva arrivare all'ultimo giorno utile (giovedì 30) per effettuare i test e presentare tutta la documentazione per il tesseramento necessario per ottenere i vantaggi fiscali per il Decreto Crescita (gli 8,5 milioni più bonus di stipendio di Big Rom costeranno a Zhang 11 milioni lordi). Attualmente Big Rom è in Sardegna dove si gode qualche giorno di vacanza tenendosi in allenamento come tutti i suoi compagni, che dallo staff di Inzaghi hanno ricevuto al momento del rompete le righe una tabella di sedute da intensificare con l'arrivo del raduno (6 luglio).

Gli obiettivi di Lukaku

L'ex Chelsea è molto felice di riaprire la casa di City Life, accanto a quella di Lautaro, e di ritrovare una città, Milano, dove si è trovato benissimo. Sa di avere un debito nei confronti dei tifosi, di Inzaghi e della dirigenza ed è conscio che neppure la rinuncia a 3,5 milioni di euro netti di ingaggio per il 2022-23 agli occhi della gente sarà sufficiente per riportare le lancette dell'orologio allo scorso agosto, quando forzò la mano per lasciare la Pinetina con direzione Londra. Lukaku vuole tornare a fare la differenza in campo perché solo in quel modo sarà di nuovo Re della città. Il percorso per riconquistare i cuori della Curva Nord sarà più complicato rispetto a quello con il resto del popolo interista, ma non ha paura: è convinto che se starà bene fisicamente, in Serie A potrà essere ancora dominante. Dopo una prima stagione (2020-21) da 34 reti (eguagliato Ronaldo) e una seconda da 30 (con lo scudetto vinto), punta a superarsi e magari ad arrivare alla cifra tonda dei 100 gol interisti: gliene mancano 36. Tanti, ma per uno affamato come Romelu niente è impossibile.