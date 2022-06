Calciomercato Inter: le ultime su Asllani, Bellanova, Sanchez e Dybala

MILANO - Sarà una settimana intensa sia all'Humanitas di Rozzano sia al Coni complici le visite mediche di rito alle quale si sottoporranno alcuni nerazzurri. Oggi sarà stilato il calendario, ma è chiaro che il "piatto forte" è Romelu Lukaku, atteso in città per martedì nella tarda serata o più probabilmente mercoledì mattina : i test del belga saranno quasi certamente svolti mercoledì perché la società non vuole arrivare all'ultimo giorno disponibile per ottenere i vantaggi del Decreto Crescita (giovedì 30) e dover fronteggiare un intoppo di natura fisica. I dettagli sullo sbarco di Big Rom a Milano saranno pianificati con grande attenzione nel corso di una riunione operativa prevista per oggi in sede: l'attesa della tifoseria è grande e a Big Rom verrà garantito un servizio di sicurezza importante oltre che un annuncio con tutti gli onori del caso (ricordate il video del Gigante vicino alla sede nel 2019?). Sarà anche un calciatore che arriva in prestito, ma non certo uno qualsiasi.

Asllani e Bellanova

Lo stesso giorno di Lukaku o nei due giorni successivi sarà la volta anche del regista ex Empoli e dell'esterno prestato dal Cagliari. Per arrivare alle firme dei rispettivi contratti, serve che le visite mediche siano superate. Bellanova è reduce da un infortunio che lo ha obbligato a saltare le ultima gare dell'Under 21, mentre Asllani non è stato utilizzato nell'amichevole contro l'Estonia del 13 giugno dal ct Reja. Per l'Inter si tratta di due giovani che possono recitare un ruolo importante nel futuro del club.

Sanchez e Dybala

Mentre il cileno, che sogna il clamoroso ritorno al Barcellona, avrebbe rifiutato la corte del Villarreal (rimangono il Marsiglia e il Siviglia), la vicenda Dybala rimane sul tavolo della dirigenza. L'Inter ne fa una questione di numeri: perché sbarchi a Milano, la Joya deve vincolare una fetta consistente del suo salario non alle vittorie della squadra, ma al numero delle sue presenze perché viene da un anno e mezzo con tanti problemi fisici. Un capitolo a parte lo merita la composizione dell'attacco: può bastare solo la partenza di Sanchez, con buonuscita, per l'arrivo di Dybala? In teoria no perché il parco stipendi là davanti sarebbe spaventoso, ma a un certo punto l'Inter sarà costretta a scoprire le sue carte: correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi (Perisic, poi Skriniar e Sanchez, quando saranno ceduti, più Vidal, Vecino, Ranocchia, Kolarov ecc) e considerati i vari aumenti (11 milioni lordi di Lukaku, i 3 netti di Onana e i 3,6 di Mkhitaryan, ma pure gli incrementi ricevuti al momento del rinnovo da Bastoni, Barella, Brozovic, Dimarco e Martinez), cercherà un accordo con la Joya e tessererà il quinto attaccante tenendo anche Dzeko?