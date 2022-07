Inter, per Gosens si tratta solo di un affaticamento muscolare

L' Inter può sorridere: per l'esterno tedesco Robin Gosens si tratta solo di affaticamento muscolare. Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'ex atalantino. Non si tratta dunque di un infortunio di grande entità, un po' di riposo e il giocatore tornerà a scattare sulla fascia cercando di sostituire al meglio Ivan Perisic , ormai al Tottenham.

Il lieve problema muscolare, per Gosens, era sorto durante l'amichevole contro il Monaco a Ferrara. Tanto che il giocatore era stato sostituto alla fine del primo tempo da Simone Inzaghi . Gli accertamenti successivi hanno dato esito confortante: sovraccarico di lavoro senza conseguente per il giocatore su cui punta tantissimo quest'anno l'Inter. Gosens ha risentito dei primi allenamenti duri di inizio preparazione. E questa è probabilmente anche la spiegazione del rendimento ancora discutibile per l'esterno nella partita contro la squadra del Principato.

Contro il Monaco, dopo la vittoria con il Lugano, i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 in rimonta (dopo mezzora erano in svantaggio per 2-0), con una prestazione da applausi (pure con gol) per Asllani, candidato al ruolo di vice Brozovic in questa stagione. E con alcuni lampi da parte della Lu-La.