Diretta Lugano-Inter ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CORNAREDO - Dopo la sgambata di sabato contro la Milanese , alle 18.30, allo stadio comunale di Cornaredo, l'Inter di Simone Inzaghi affronta il Lugano nella prima gara ufficiale della nuova stagione. C'è grande attesa per vedere all'opera i nuovi arrivi e il tandem d'attacco ritrovato Lukaku-Lautaro Martinez, oltre ovviamente alla nuova maglia che farà il suo esordio. Così come avvenuto la scorsa stagione, dunque, i nerazzurri hanno scelto la Lugano Supercup per dare il via alla serie di impegni che li vedrà scendere in campo prima dell'esordio in campionato a Lecce il prossimo 13 agosto (sabato 16 luglio Inter-Monaco ore 20.30, sabato 23 luglio Lens-Inter ore 18.30, sabato 30 luglio Inter-Lione ore 20.30, sabato 6 agosto Inter-Villarreal ore 20.30). Gli svizzeri di certo rappresenteranno un test più impegnativo rispetto alla Milanese, formazione travolta per 10-0 nell'allenamento congiunto di sabato.

Lugano-Inter: dove vederla in tv e in streaming

Lugano-Inter, gara in programma alle ore 18.30 allo stadio comunale di Cornaredo, sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su sportitalia.com

Lugano-Inter, Inzaghi manda in campo tutti i nuovi

Lugano-Inter sarà l'occasione per vedere in campo i calciatori arrivati in questa sessione di calciomercato. Dopo aver assistito da spettatore alla sgambata contro la Milanese a causa dei problemi fisici che lo hanno condizionato nel finale della scorsa stagione, dovrebbe giocare uno spezzone di gara l'ex Roma Mkhitaryan. Si attendono conferme anche da Asllani, già designato vice-Brozovic, che ha dato subito segnali importanti sulla sua personalità. Tanta curiosità anche per Onana (indosserà il numero 24), mentre saranno da studiare anche le fasce, con Gosens (avrà la casacca numero 8 sulle spalle come all’Atalanta) che dovrà far dimenticare Perisic e Bellanova che dovrà scaldare il posto a Dumfries.