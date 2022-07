Inter, Zhang condannato: dovrà rimborsare quasi 250 milioni ai creditori

HONG KONG (Cina) - La trattativa naufragata per Bremer a causa del rilancio della Juventus non è l'unica cattiva notizia di giornata per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter, infatti, è stato condannato dall'Alta Corte di Hong Kong a risarcire un gruppo di creditori di 255 milioni di dollari (pari, al cambio odierno, a 249,17 in euro), più spese ed interessi. "Non c'è dubbio che Zhang abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, per il quale aveva fornito le sue personali garanzie - ha dichiarato il giudice Anthony Chan nel pronunciare il verdetto -. In considerazione di ciò il tentativo di Zhang di prendere le distanze dal rifinanziamento ha scarso valore".