Bremer alla Juve, ci siamo: accordo con il Torino

Juve, Bremer è a un passo: decisiva la cessione di De Ligt

L'Inter aveva messo Bremer nel proprio mirino già dalla scorsa primavera, prima ancora che prendesse forma la possibile partenza di Milan Skriniar. Il brasiliano, che lo scorso febbraio aveva rinnovato fino al 2024 il proprio contratto con il Torino, con la promessa di venire ceduto di fronte all'offerta di un club iscritto alla Champions League, aveva accettato la proposta d'ingaggio dell'Inter sulla base di un ricco contratto di quattro anni, ma a sparigliare le carte nelle ultime ore è stato il passaggio di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco, che ha reso urgente per i bianconeri l'acquisto di un centrale, ma dato anche liquidità al club torinese per migliorare la proposta avanzata dall'Inter al Toro: ai nerazzurri non è bastato offrire 30 milioni più bonus e il prestito del Primavera Cesare Casadei e neppure il rilancio in extremis con la cessione del giovane a titolo definitivo.