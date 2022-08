Inzaghi ammette: “Permanenza Skriniar fa piacere”

Simone Inzaghi ha probabilmente esultato nel momento in cui Zhang ha tolto dal mercato Milan Skriniar. Ci teneva tantissimo l'allenatore dell'Inter ed è stato accontentato. Anche nel prepartita con lo Spezia, il tecnico ex Lazio non può fare a meno di rimarcare cosa voglia dire avere ancora in squadra il difensore centrale.

Inzaghi: “Per noi non è facile giocare con il mercato aperto” Prima di parlare di Skriniar, Inzaghi tesse le lodi di Federico Dimarco: “E' in un momento molto buono, sta bene. Ho avuto diversi dubbi, ma lui ha meritato per la partita fatta a Lecce e per la settimana che ha fatto. Ma la panchina può fare la differenza”.