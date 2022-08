Diretta Inter-Spezia ore 20.45: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

MILANO - Contro lo Spezia, di fronte ai 70mila di San Siro, arriva il momento della prima in casa dell'Inter di Inzaghi in questo campionato, con annesso il ritorno di fronte ai propri tifosi del "figliol prodigo" Romelu Lukaku: "Sarà un torneo durissimo - ha detto il tecnico - e dovremo avere tante soluzioni".

Inter-Spezia, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Inter e Spezia si gioca oggi alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn, Sky Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 (SkyGo per gli abbonati) e Now.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

INTER (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Martinez. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Cordaz, Zanotti, Fontanarosa, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Correa, Dzeko. Indisponibili: Dalbert, Mkhitaryan. Squalificati: -. Diffidati: -.

SPEZIA (3-5-2) - Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolau; Gyasi, Bourabia, S. Bastoni, Agudelo, Reca; Strelec, Nzola. Allenatore: Gotti. A disposizione: Zoet, Zovko, Capradossi, Hristov, Kornvig, Bertola, Kovalenko, Holm, Ellertson, Ekdal, Sala, Podgoreanu, Maldini. Indisponibili: Amian, Antiste, Ferrer, Nguiamba, Sher, Verde. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Ghersini di Genova. Guardalinee: Di Iorio e Raspollini. Quarto uomo: Santoro. Var: Marini. Avar: Guida.

