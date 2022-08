Bastoni fa coraggio all'Inter: "La squadra sta bene, impareremo la lezione"

Inter ko contro la Lazio, Bastoni non fa drammi

Intervistato da DAZN, il difensore dell’Inter e della nazionale ha subito analizzato il momento di svolta della partita quando, dopo le occasioni fallite subito dopo l’1-1 di Lautaro, la squadra di Inzaghi si è allungata perdendo le distanze tra i reparti e favorendo la velocità e la tecnica dei giocatori della Lazio, peraltro freschi in quanto subentrati, come Luis Albeeto e Pedro: "È stata una partita aperta, la sensazione dal campo era buona, abbiamo avuto il pallino del gioco in mano. Poi ci siamo allungati e abbiamo perso le distanze, speriamo che questa sconfitta ci serva per ripartire al meglio".