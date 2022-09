Inzaghi: "Brutto colpo, derby perso per 30 minuti di follia: la responsabilità è mia"

Dopo l’illusione del netto successo contro la Cremonese, l’Inter cade nuovamente e vede in faccia lo spettro della crisi.

Derby ancora fatale per l'Inter, non bastano Brozovic e Dzeko Dopo l’1-3 contro la Lazio arriva il 2-3 contro il Milan, un’altra sconfitta in trasferta, almeno da calendario, ma soprattutto la seconda sconfitta in cinque partite di campionato, entrambe contro rivali dirette per l’alta classifica e, nel caso dei rossoneri, per lo scudetto. Il tutto con il corollario di otto gol subiti in cinque giornate. Ce n’è abbastanza per allungare ombre sulla stagione dei nerazzurri e turbare la quieta appena ritrovata dopo che il mercato si era chiuso senza cessioni illustri.

Inzaghi: "Derby compromesso in 30 minuti" Derby spettacolare nel quale l’Inter ha concesso troppo in fase difensiva, non riuscendo a capitalizzare il vantaggio firmato da Brozovic. Da dimenticare la parte finale del primo tempo e l’inizio del secondo, la reazione tutta cuore dopo la rete di Dzeko non è bastata e Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN si trova ancora a recriminare sulle sostituzioni non effettuate pochi secondi prima di subire la rete dello svantaggio: "All'inizio la partita è stata equilibrata e di studio - l'analisi del tecnico emiliano - Dopo il vantaggio arrivato grazie a una bellissima azione abbiamo subito il pareggio e avuto un black out di 30 minuti che in un derby non ci si può permettere. Con tutto quello che abbiamo creato avremmo meritato il pareggio, Maignan è stato bravissimo, ma l'allenatore sono io e mi assumo la responsabilità di quel passaggio a vuoto. Devo cercare di capire cosa ci succede in quei momenti: siamo gli stessi dell'anno scorso, ma abbiamo subito otto gol in cinque partite".