Inter, gioia social con parola d'ordine: ripartire tutti "insieme"

L' Inter riparte con Marcelo Brozovic . Sulla vittoria in extremis contro un ottimo Torino c'è la firma del croato, il cui pallonetto su palla scodellata da Barella, ha fatto gioire San Siro. L'esultanza nerazzurra è anche via social. Proprio Brozovic si limita a un messaggio semplice ma significativo: "Tutti insieme", accompagnato da una carrellata di foto del tardo pomeriggio al "Meazza".

L'esultanza interista viene immortalata dal profilo instagram di Federico Dimarco, che posta: "Ripartiamo tutti insieme da questo momento", con la parola 'insieme' scritta in maiuscolo. "Avevamo bisogno di tutto questo", è invece il pensiero di Hakan Çalhanoglu , a cui fa eco Matteo Darmian : "Tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi!".

Inter, Lautaro Martinez: "Vittoria di tanto cuore"

Alessandro Bastoni scrive in inglese, "Till the last minute", ovvero "Fino all'ultimo minuto", in riferimento al momento della partita in cui è stato trovato il gol vittoria da parte di Brozovic. Chiosa affidata a Lautaro Martinez, che annuncia sul suo account ufficiale: "Vittoria di tanto cuore".