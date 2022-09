Corsi su Asllani: “Polmoni alla Tardelli e non sente la pressione”

Si sprecano paragoni importanti per Kristjian Asllani, centrocampista passato in estate dall'Empoli all'Inter. A tirare fuori campioni del passato è il suo ex presidente, Fabio Corsi, che esalta il gioiellino che in nerazzurro ha già fatto alcune apparizioni, ma che si è trasferito a Milano in particolare per fare da vice a Marcelo Brozovic.