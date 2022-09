Zanetti: "Çalhanoglu mio giocatore turco preferito, è importante per l'Inter"

Ad un evento riguardante l'Academy nerazzurra organizzato nella città di Mersin per promuovere e rafforzare il brand dell' Inter in Turchia, il vicepresidente Javier Zanetti è intervenuto al portale Sabah.com, parlando anche di Hakan Çalhanoglu .

Inter, Zanetti: "Il mio calciatore turco preferito? Ovviamente Çalhanoglu"

L'ex capitano ha dichiarato, sul fantasista arrivato l'anno scorso dal Milan: "Si tratta del mio giocatore turco preferito, è molto importante per l'Inter". La formazione di Simone Inzaghi ha patito, nella pesante sconfitta per 3-1 alla Dacia Arena di Udine, l'assenza di Çalhanoglu, ai box per un infortunio alla coscia.