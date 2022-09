Inter, ecco la terza maglia: si torna al giallo, come nel 2015-2016

Si rivede il giallo nella terza maglia dell' Inter per la stagione 2022-2023. E sarebbe un ritorno all'antico, al 2015-2016. Le indiscrezioni sono state pubblicate dal sito Footy Headlines, solitamente molto attendibile per quel che riguarda le casacche delle squadre di calcio.

Le divise dell'Inter arriveramno in ritardo, l'altra squadra Nike della Serie A – la Roma – ha invece già svelato e indossato il nuovo kit in Europa League contro l'HJK. Ora, comunque, anche per i tifosi nerazzurri l'attesa sta per finire.