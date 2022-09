Nuovo stadio, via al dibattito pubblico: l'ottimismo di Inter e Milan

Alla conferenza stampa di presentazione e di vigilia, svoltasi presso Palazzo Marino, sono intervenuti il presidente del Milan Paolo Scaroni e l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello , che hanno espresso il punto di vista delle due società sulla questione: “Guardiamo con fiducia e ottimismo a questo percorso iniziato tre anni fa. Ascolteremo obiezioni e suggerimenti nel dibattito pubblico, se riusciremo ad uscirne in modo positivo sarà un anno guadagnato e non perso - le parole di Scaroni, che ha poi ribadito il pensiero del club sull’impossibilità di utilizzare San Siro durante i lavori - Come si fa a giocare 50-60 partite all'anno in un mega cantiere come quello che diventerebbe il Meazza, con l'ingresso ogni 6 giorni di 50-60 mila persone? Le ristrutturazioni di stadi sono avvenute in altre realtà, ma dove c'è uno stadio vicino della stessa grandezza".

Inter, parla Antonello: "Il nuovo stadio è imprescindibile"

Per quanto riguarda l'Inter Antonello ha parlato dell'imprescindibilità per entrambi i club cittadini di puntare sugli introiti derivanti dal nuovo stadio: "Milano è sempre stata una città innovativa che guarda al futuro e questo è progetto lo conferma. Oggi i tifosi chiedono una esperienza diversa, che non riguarda solo la partita in quanto tale. Sarà un'area accessibile, aperta alla comunità e con una nuova viabilità con vantaggi per la città. Inter e Milan fanno parte della storia della città e sono sempre stati parte della sua vita sociale, l'investimento di circa 1,3 miliardi di euro non è solo per i tifosi ma per la città, perché garantirà migliaia di posti di lavoro. Più che un progetto sul nuovo stadio è una riqualificazione urbana polifunzionale. Rispetto al progetto iniziale le volumetrie sono state ridotte di più di un terzo raddoppiando le aree verdi. Diventerà la zona a traffico limitato più grande di Milano. Lo stadio è ormai imprescindibile per rafforzare le performance sportive".