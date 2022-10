Inter-Barcellona, Inzaghi: “Lautaro è da valutare. Dybala? Scelta condivisa con società”

L' Inter deve uscire dalla crisi, ma il cliente non è dei più comodi: tutt'altro. Parliamo infatti del Barcellona di Xavi , che arriva a San Siro con intenzioni bellicose, anche se con qualche problema di formazione. La Champions, finora, ai nerazzurri ha regalato lacrime e gioia, con la sconfitta in casa contro il Bayern Monaco e poi la vittoria in trasferta a Plzen . Alla vigilia del terzo incontro dei gironi ha parlato Simone Inzaghi insieme a Matteo Darmian .

Inzaghi: “Con la Roma avremmo meritato altro”

Inzaghi e la squadra ancora non si sono confrontati dopo l'ultima partita: “Ieri è stato un allenamento più intenso per chi non aveva giocato, oggi analizzeremo la partita di sabato con la Roma, poi andremo nel particolare per quanto riguarda il Barcellona. Sappiamo che veniamo da un momento difficile per quanto riguarda i risultati, a mio parere - l'ho detto sabato - abbiamo fatto una buona gara, purtroppo condita dai due gol in cui ci abbiamo messo del nostro. Avremmo meritato altro".

Inzaghi: “La scintilla si riaccende con i risultati”

Non c'è altro modo per rimettersi in carreggiata che tornare a fare paura: “La scintilla si riaccende con le vittorie, con i risultati. Domani è una grande opportunità, sapendo che incontriamo una squadra fortissima, probabilmente una delle migliori in Europa, che è andata a Monaco e ha perso immeritatamente, il risultato di Monaco non rispecchia quanto visto in campo. Hanno qualità altissime, noi dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. Da un momento così si esce con le vittorie, l'avremmo voluta sabato e purtroppo il risultato non ci ha dato ragione".

Inzaghi: “Abbiamo chi sostituisce Lukaku e Brozovic”

Da qui al Mondiale inizia una serie di partite ogni tre giorni. Come stanno i giocatori: “Per quanto riguarda Lautaro lo valuteremo, Correa sta bene. Sappiamo che saranno undici partite ogni tre giorni, spero di poterle affrontare con la squadra al completo. Adesso Lukaku e Brozovic, di più Brozovic, non ci saranno per un po'. Però abbiamo altri giocatori a cui appoggiarci".

Inzaghi: “In Champions la classifica è aperta”

Se in campionato la classifica piange, in Europa c'è tutto per emergere: “Il Barcellona è una squadra fortissima, completa in tutti i reparti. Assieme al Bayern e al City offre il miglior calcio europeo. Per noi deve essere un'opportunità: sappiamo quanto conta la gara di domani, in Champions la classifica è aperta in un girone proibitivo. Ma siamo l'Inter e cercheremo di giocarcelo".

Inzaghi: “Domani gioca Onana”

Nel ballottaggio in porta, questa volta la spunterà Onana: “Ma valuterò di gara in gara”. Per il resto, Inzaghi è preoccupato però dal Barcellona: “È una squadra completa, forte, con tantissima qualità. Sanno fare tutto, hanno riaggressione e recupero palla: penso siano la squadra d'Europa che recupera nel modo più alto, è una squadra che sa fare tutto in fase di possesso e non possesso. Ha tantissima qualità, in più ha Lewandowski".

Barcellona dunque favorito? “Sappiamo delle difficoltà della gara, abbiamo già pagato col Bayern Monaco, nonostante una buona partita. Abbiamo perso, non siamo stati dentro la gara nei momenti chiari, sul primo gol dovevamo difendere meglio. E le opportunità capitate le avremmo dovute sfruttare meglio. Sappiamo che domani sarà una gara di sofferenza".

Inzaghi: “Da Skriniar e dagli altri mi aspetto di più”

Una critica arriva, da Inzaghi, per Skriniar: “Ci aspettiamo di più da tutti, non solo da Skriniar. Per quanto riguarda Asllani, ha fatto una buona gara, ha fatto quello che ha dimostrato fin dal primo giorno all'Inter, chiaramente è pronto per rigiocare anche domani".

Inzaghi: “Dybala? Scelta condivisa con la società”

Capitolo Dybala: “Non sono sempre io a decidere, ho una società dove andiamo tutti nella stessa direzione. È un anno e mezzo che si lavora nella stessa direzione, c'è un confronto quotidiano. Su Lukaku si è fatta una scelta condivisa. Se mi sento in discussione? Noi allenatori dipendiamo sempre dal risultato, in questo momento non stanno arrivando e in questi momenti è normale essere messi in discussione".

Inzaghi: “De Vrij? Domani ha tante possibilità dall'inizio”

Acerbi è stato spesso titolare nelle ultime settimane: “Si è inserito molto bene, è un giocatore che conosco, di qualità, però io assolutamente non lascio indietro De Vrij che già prima del mio arrivo ha fatto due anni importanti. Sabato è stata una scelta, De Vrij non era al cento per cento. Domani ha tantissime possibilità dall'inizio".

Inzaghi: “La squadra risente del momento in cui non facciamo punti”

L'Inter paradossalmente si spaventa quando va in vantaggio: “E' il momento... Io rivedo la partita domenica con la Roma e tatticamente, a livello di corsa, di chilometri, di impatto fisico alla squadra non posso dire nulla. Hanno tantissima voglia, siamo in un grande club con grandissimi tifosi, che sabato sono venuti in 70mila nonostante il periodo che stiamo vivendo. La squadra sta risentendo del momento dove non arrivano i punti. È normale risentirne, per quanto riguarda la gara di sabato la analizzeremo oggi: sul secondo gol non possiamo fare quell'errore, dovevamo scivolare meglio e non lasciare due buchi che in 14 mesi non avevamo mai lasciato. Alla vigilia ci eravamo fermati venti minuti a lavorare sulle inattive, in questo momento va così e dobbiamo lavorare meglio. Sabato abbiamo messo tutto in campo e purtroppo non siamo stati ripagati dal risultato".

Darmian: “Barça fortissimo, ma anche noi”

Alla conferenza stampa è intervenuto come detto anche Matteo Darmian: “Sappiamo che sarà una partita importante e difficile, servirà la mentalità giusta, il Barca è una squadra fortissima, però lo siamo anche noi e dobbiamo dimostrarlo". Il momento è difficile: “Però dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”.

Tre rimonte subite, c'è presunzione? “Non credo, penso di conoscere abbastanza bene tutti i miei compagni e non è un gruppo presuntuoso. Credo che il gruppo sia unito e abbia tutta la voglia di uscire il prima possibile da questa situazione. A volte ci sono episodi e a volte degli errori, dobbiamo essere bravi noi a capire il momento della partita".

Darmian: “Barcellona grande opportunità”

La sensazione è di un gruppo assetato di rivincite: “Domani è una grande opportunità, dobbiamo avere grande rispetto del Barcellona. Sappiamo che è una grande squadra, ha dei giocatori che possono trovare la giocata in qualsiasi momento e dobbiamo essere bravi".

Darmian: “L'assenza di Lukaku non deve essere un alibi”

Infine, il grande assente, Lukaku: “Sappiamo che Lukaku per noi è un giocatore importante, però abbiamo giocatori fortissimi in attacco e l'assenza di Romelu non deve essere un alibi. Adesso lo aspettiamo, perché deve recuperare e sta cercando di tornare il prima possibile. Poi quando tornerà darà il suo contributo, nel frattempo dobbiamo essere bravi noi a sopperire alla sua assenza".