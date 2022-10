Inter, Bastoni: “Inizio complicato, poi c'è stato un confronto”

Alessandro Bastoni ha parlato poco prima del calcio d'inizio di Inter-Salernitana e a pochi giorni dal 3-3 di Barcellona in Champions League. Il rischio può essere di sottovalutare l'avversario campano dopo la bolgia del Camp Nou, ma il difensore parla chiaro: “C'è il pericolo, effettivamente. Passare da Barcellona a oggi non è semplice, ma in questi quattro giorni abbiamo lavorato sulla mentalità per affrontare al meglio la partita”.