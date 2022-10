Barella e Tonali: i simboli di Inter e Milan si sfidano anche per Mancini

Barella e Tonali sono i simboli di Inter e Milan . Il primo sta provando a riportare i nerazzurri nelle posizioni di vertice, il secondo conferma di essere decisivo pure in zona gol quando serve. Nell'ultima giornata di campionato sono andati entrambi in rete, regalando tre punti preziosi alle rispettive squadre. Entrambi sono il presente e il futuro della Nazionale di Mancini , anche se difficilmente potremo vederli in campo contemporaneamente.

Barella e Tonali, con le dovute proporzioni e con ruoli diversi, ricordano un altro dualismo che c'è stato in passato in azzurro. Quello tra l'interista Sandro Mazzola e il milanista Gianni Rivera . Grandi talenti, spesso però uno andava a sostituire l'altro, fino alla famosa staffetta che tanto fece discutere.

Barella a Tonali restano comunque un grande patrimonio per il calcio italiano in un momento in cui nel nostro campionato sono gli stranieri a dettare legge (da Kvaratskhelia a Leao, da Osimhen a Vlahovic). Barella ha segnato un bellissimo gol contro la Salernitana, domenica, al termine di una meravigliosa azione; Tonali, come l'anno scorso a Verona, ha segnato il gol del 2-1 che ha permesso al Milan di non perdere terreno dal Napoli.

In campo insieme, come detto, è difficile vederli. Anche se Barella è più centrocampista a tutto campo, ma entrambi hanno il fiuto del gol e degli inserimenti. Entrambi saranno curare pure la fase difensiva. A Mancini il compito di non sprecare questi due talenti che dovranno necessariamente guidarci alla qualificazione ai Mondiali del 2026.