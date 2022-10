Lukaku, le condizioni: come sta e quando potrebbe tornare

MILANO - Lukaku vede la Fiorentina. Ieri pomeriggio, come programmato, Big Rom si è sottoposto ad una lunga serie di accertamenti , che hanno dato esito positivo. Nel senso che la distrazione ai flessori alla coscia sinistra è ormai smaltita e non sono emerse criticità . Soltanto oggi, però, verrà stabilito come procedere con il rientro in gruppo del bomber belga. Ne discuteranno il diretto interessato, Inzaghi e, ovviamente, il dottor Volpi. Come già accaduto finora, si procederà con la massima cautela . Significa che Lukaku non tornerà a lavorare pienamente con il resto della squadra. Il suo sarà un reintegro parziale. E, in ogni caso, potrebbe anche non avvenire oggi, ma essere rinviato a domani. Big Rom spinge per essere convocato per la sfida di sabato sera la sfida con la Fiorentina. Nella sua testa, il programma è: in panchina al Franchi, con spezzone in campo nel finale, e poi maglia da titolare il 26 ottobre nel match con il Viktoria Plzen che, se vinto, consegnerebbe alla squadra nerazzurra la qualificazione alla seconda fase di Champions con un turno di anticipo. Le condizioni di Lukaku, comunque, continueranno ad essere valutate con estrema attenzione nei prossimi tre giorni e solo all’ultimo momento verrà presa la decisione sulla sua presenza con la formazione di Italiano. Si può dire, però, che dalla Pinetina trapela ottimismo e che, in questo momento, la bilancia pende dalla parte della convocazione.

Lukaku punta la Fiorentina

A conferma della cautela adottata finora - il totem belga è fermo dal 28 agosto - gli accertamenti effettuati ieri sono stati particolarmente approfonditi, proprio con lo scopo di esaminare ogni minimo dettaglio ed evitare qualsiasi tipo di rischio. L’ostacolo principale nel recupero di Big Rom, vale a dire l’elemento che ha fi nito per allungare i tempi decisamente oltre il previsto, è la sua muscolatura. Il fatto che sia così possente obbliga a non forzare o spingere eccessivamente. Tanto più che, quando si è fermato, l’attaccante non era certo nelle migliori condizioni fi siche: doveva ancora carburare e la sua corsa era ancora pesante. Nelle ultime settimane, però, Lukaku ha seguito anche un programma di riatletizzazione, che dovrebbe permettergli di ridurre i tempi necessari per raggiungere la forma migliore. Nel momento in cui avrà il via libera per spingere al 100%, la situazione non potrà che migliorare. E finalmente Inzaghi potrà averlo nel motore per lanciarsi nella rimonta in campionato.

Inter, le scelte di Inzaghi

Lukaku in panchina con la Fiorentina significa che comunque saranno ancora Lautaro e Dzeko a guidare l’attacco. A meno che il bosniaco non abbia bisogno di tirare il fiato. Contro la Salernitana, infatti, era particolarmente stanco e, quindi, la settimana senza impegni è arrivata nel momento giusto per lui. I prossimi allenamenti serviranno per verificare le sue condizioni. In caso di risposte non soddisfacenti, allora toccherebbe a Correa, che aveva cominciato la stagione con 2 reti in 4 giornate. Mentre ora, al di là dell'ultimo (breve) guaio fisico, fatica a incidere.