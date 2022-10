Inter, Lukaku al lavoro tra i sorrisi: vicino il ritorno in Champions

Niente riposo per l'Inter, tornata in campo ad Appiano Gentile domenica per preparare la partita contro il Viktoria Plzen, da vincere a tutti i costi per chiudere in anticipo il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Segnali positivi da parte di Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini, che potrebbero essere convocati per l'impegno con i cechi.