Inter, nuovo contratto con Nike dal 2023-2024

Inter-Nike: “Saremo club di primo livello in tutti i campi”

Antonello, dopo aver spiegato che l'accordo dovrebbe entrare in vigore dalla prossima stagione, ha aggiunto: “Ci permetterà di essere riconosciuti come un Club di primo livello in Europa, unico partner calcistico Nike in Italia, non solo in termini di valore economico, ma anche in termini di sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti".