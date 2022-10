Inter-Skriniar, incontro positivo: il difensore apre al rinnovo

All’indomani della festa per la qualificazione anticipata agli ottavi di finale di Champions League , in casa Inter sono state gettate le basi per un altro “risultato” molto importante: il rinnovo di Milan Skriniar .

Inter, Skriniar è più vicino al rinnovo

Come annunciato, infatti, nella giornata di giovedì si è svolto il primo incontro tra i rappresentanti del difensore slovacco da una parte e gli uomini-mercato nerazzurri dall’altro, il ds Piero Ausilio e l’amministratore delegato dell’area sport Giuseppe Marotta. Bocche cucite al termine del summit, ma filtra ottimismo su una trattativa che avrà comunque bisogno di altri incontri.

Inter, ritocco d'ingaggio in vista per Skriniar

In scadenza di contratto nel giugno 2023, Skriniar ha espresso la propria disponibilità a prolungare con l’Inter, club in cui il giocatore milita dal 2017 e del quale è diventato il capitano dopo la retrocessione a riserva di Samir Handanovic. Proprio i gradi di capitano e un robusto aumento d’ingaggio (Skriniar percepisce attualmente 3 milioni netti) sono le promesse fatte dall’Inter per convincere il difensore a sposare nuovamente la causa nerazzurra e resistere alle lusinghe del PSG, le cui numerose offerte per il cartellino di Skriniar sono state respinte la scorsa estate dall’Inter, ma che potrebbe tornare alla carica già in vista della finestra di gennaio.